広告費の高騰とCookie規制の影響で、ECの新規獲得はこれまで以上に難しくなっています。いま注目されているのが、インフルエンサーや既存顧客など販売パートナー経由で売上を作る自社アフィリエイト運用です。successfeeとmakeshop by GMOの連携により、この仕組みを自社ECに組み込みやすい環境が整いました。 successfee「makeshop連携パートナー運用機能強化版」 連携開始日：2026年2月24日事前登録