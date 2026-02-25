2026年2月26日、長崎県時津町で「まるみつ時津店」を災害時に活用する協定が締結されます。5階建て立体駐車場の避難開放と、携帯用トイレ2,100個を含む物資供給を同時に進める内容です。店舗の空間と備蓄を一体で使う設計になっており、地域の初動対応を強化しやすい取り組みです。 HIGUCHI GROUP「まるみつ時津店 災害時協定」 協定締結日：2026年2月26日施設提供面積：4,050.49?携帯用トイレ：2,100