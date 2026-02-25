リハビリの専門職が病院の中だけでなく、街の暮らしまで支える取り組みが鴻巣で始まっています。こうのす共生病院では、理学療法士が地域拠点や介護施設に出向き、生活の楽しみにつながる支援を実践中です。今回の採用は、身体機能の回復だけで終わらない「暮らしの再開」に関わりたい人に注目される募集です。 こうのす共生病院「コミュニティナース連携リハビリ職採用プロジェクト」 公開日：2026年