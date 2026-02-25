駒ケ根市の赤穂高校に勤務する教職員1人が生徒から集めた金の一部を私的に流用していたことが分かりました。学校側は警察に被害届を提出しています。駒ヶ根市の赤穂高校によりますと、勤務する教職員1人が生徒から集めた進路指導費や教材費の一部を私的に流用していました。時期や金額などの詳細は明らかにしていません。学校側は2月12日に生徒や保護者に事情を説明し、17日に駒ヶ根警察署に被害届を提出したとしています。高校で