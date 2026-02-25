飯豊町の木質バイオマス製造施設の経営者の男が、木くず82トンを不法投棄した疑いで逮捕された事件で、2025年9月末に会社が警察の家宅捜査を受けたことがわかりました。町は事実を知っていましたが現地の確認などを行っていませんでした。廃棄物処理法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、飯豊町白川の会社役員・鈴木良則容疑者（77）です。警察の調べによりますと鈴木容疑者は2025年6月ごろと8月ごろ、複数回にわたって飯豊町上原