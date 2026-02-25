◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本-中国(26日、沖縄サントリーアリーナ)男子日本代表が25日に沖縄で前日練習を行い、富樫勇樹選手が試合への意気込みを語りました。新たに桶谷大ヘッドコーチが就任してからの初戦へ向け「しっかり練習できた」と話した富樫選手。「新体制になって数回の練習で迎える試合だが、呼ばれている選手はほとんど変わっていない。自分たちのやりたいバスケットや強みは変わら