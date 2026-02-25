女性複業人財を地域課題の解決へつなぐAile Proが、支援モデルを刷新しました。今回のリニューアルでは、海外と地域の女性人財を組み合わせたチーム伴走型へ軸足を移しています。単発マッチング中心だった従来設計から、自治体や地域企業に継続伴走する運用へ進んだ点が注目ポイントです。 Aile Pro「グローカル・プロジェクト型支援プラットフォーム」 リニューアル日：2026年1月28日モデル事業年度