【新華社ジュネーブ2月25日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は24日、スイスのジュネーブで、発展途上国の政府間組織サウスセンターのカルロス・コレア事務局長と会談し、報道協力に関する了解覚書に調印した。傅氏は次のように述べた。新華社とサウスセンターは、グローバルサウスの発展を推進する歩みにおいて、志を同じくするパートナーである。双方が今後、協力を強化し、グローバルサウスの声を発信し、その発展を記録し