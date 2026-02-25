「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）新十両の藤天晴（１９）＝藤島＝と寿之富士（２５）＝伊勢ケ浜＝が２５日、十両以上の関取による親睦会、力士会に初参加した。入り口近くで先輩を出迎えた二人。開始時には議長の琴桜から関取衆への紹介が行われた。藤天晴は昨年春場所で、高校生からでは史上初の幕下最下位格付け出しでデビュー。１年後は関取として力士会に参加し「不思議な感じでした。テレビで