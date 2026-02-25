楽天で侍ジャパンの藤平尚真投手が２５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「２０１３年、世代別日本代表の記者会見で中田選手のようにトップチームで活躍できるよう頑張りますと話しました。１３年経ち、トップチームの一員になることができました。小さい頃からの夢がひとつ叶いました」と思いをつづり、昨年限りで現役を引退した中田翔氏との、その当時のものと思われるツーショット写真と、今回の宮崎合宿中に撮影した