「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２５日、鳴門）初日ドリームメンバーの戸敷晃美（２９）＝福岡・１１８期・Ａ２＝が２日目１Ｒでイン逃げを決めた。５号艇の８Ｒは４着だったが、動き自体は悪くなかった。「チルト０で調整してスリットから伸びていた。出足も悪くない。中堅くらいあると思う」と及第点の内容。さらに「乗り心地がまだ合っていないので、合えばもっと良くなると思う。スタートもしやすい