皮脂による”テカり”や”毛穴詰まり”に着目した新たな一手が登場する。スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニーは3月3日に2種のアゼライン酸誘導体と皮脂トラップパウダーを配合したパウダーイン洗顔料『クレンジングリサーチウォッシュクレンジングAZ』を発売する。ピーリングと皮ケアを同時にかなえる設計が特徴だ。【写真】粒入りなのに”ノースクラブ”？”パウダーイン”の正体とは同商品は、ピーリング