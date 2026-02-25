「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２５日、鳴門）刑部亜里紗（２８）＝静岡・１２９期・Ａ２＝が１回走りの２日目７Ｒで２着を確保した。「初日は引き波を越え切らない感じだったけど、冷えた２日目は引き波を越える感じは良かった」と感触は悪くない。今回、タッグを組む２８号機は地元の山田祐也（徳島）がＧ１・四国地区選を制した実績があり、出足を中心に鋭い動きが目立つ良機だ。まだペラは調整途上