ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」は25日、2日目を終えた。守屋美穂（37＝岡山）は2日目3R、カド4コースから2番差しで突き抜けると、続く後半10Rは3コースから的確に捲り差し。抵抗した広中智紗衣にバックで伸び勝って勝利した。これで2日目はリズムアップの連勝。得点率も9.67で遠藤エミに次ぐ2位に浮上した。「後半は前半から少し（調整）変えていって、引き波を越えるところに力強さ