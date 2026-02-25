金メダルのアリサ・リウは喜び爆発、歓喜全開！【画像多数】「ライバルだけど親友」「涙が出そう…」アリサ・リウ＆坂本花織の“感動のハグ”を見るそれにつられたのか、世界中のスポーツライターの筆がノリに乗っている。まず、ニューヨーク・タイムズ傘下のスポーツ専門サイト、『ジ・アスレティック』のマーカス・トンプソン2世の振り返りから。トンプソン記者、アリサ・リウのことをこうまとめる。「ヒップホップをTikTo