タレント小島みゆ（32）が25日までにインスタグラムを更新し、胸元が大胆に開いたセクシーカットをアップしている。オフ会を無事終えたことを報告し、「来てくれたみんなありがとうだいすき」とファンへの感謝の言葉をつづっている。これに合わせて胸元が大きく開いたニット姿の写真を投稿。ボリューム感あるFカップバストの美しい谷間が印象的なカットだ。ファンやフォロワーからは「魅力が半端ない！」「めちゃかわ」などのコメ