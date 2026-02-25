「住みたい街」に神奈川・横浜が9年連続の1位です。「住みたい街ランキング」は、スーモが首都圏に住む人（9000人）を対象に行ったアンケートで算出したものです。2026年は、1位は横浜で2位が大宮、3位が吉祥寺となり、横浜のトップは9年連続となりました。さらに、住宅費の高騰が続く中、千葉県の船橋が12位で、過去の最高順位を更新しました。SUUMO 副編集長・江原亜弥美さん：住宅価格が東京都心から上がって、「の」の字を描く