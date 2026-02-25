ボーイズグループNOWZ（ナウズ）が24日、日本デビューEP「NOWZ」の収録曲「AMMO（feat．YRD Leo）」のコンセプトフォトを公開した。6日に発表した「HOOKED」は甘いラブソングだったが、今回は荒々しい姿で変身を予告した。公開されたイメージショットには、曲名「AMMO（弾薬）」のようなイメージだった。5人が暗い工場を背景に並び、黒や茶色の革ジャンでカメラを凝視していた。韓国通信社ニュース1は24日「同曲は、世間の視線や声