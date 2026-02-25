今年６月から７月にかけて開催される北中米ワールドカップ（W杯）を前に、モロッコ代表のワリド・レグラギ監督が退任する可能性が高いようだ。現地２月24日、スペインの大手紙『MARCA』や米英を拠点とする大手メディア『The Athletic』が報じている。現在50歳のレグラギ監督は、元日本代表監督でもあるヴァイッド・ハリルホジッチの解任を受けて、22年８月からモロッコを指揮。短期間でチームをまとめ上げ、就任から３か月後の