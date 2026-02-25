マンチェスター・ユナイテッドがノッティンガム・フォレストの主軸2選手に関心を寄せているようだ。24日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。今シーズン限りで退団するブラジル代表MFカゼミーロの“後釜”確保が今夏の移籍市場における優先事項となっているマンチェスター・ユナイテッド。ブライトンに所属するカメルーン代表MFカルロス・バレバらに加え、ノッティンガム・フォレストでの活躍を受けて昨年9月にイング