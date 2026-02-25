FC東京は２月25日、なでしこリーグ１部に所属するスフィーダ世田谷FC（特定非営利活動法人スフィーダ）と、2027年より統合することに基本合意したことを発表した。スフィーダ世田谷FCは、2026シーズンは『スフィーダ世田谷FC』として戦い、2027シーズンより『FC東京スフィーダ』に改称して活動することになる。今後はチーム運営の詳細を両クラブで詰め、2027シーズンのなでしこリーグに引き続き参戦するために各所と連携して調