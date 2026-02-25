インフルエンザの感染拡大が止まりません。2月22日までの1週間に確認された患者は石川県内全体で1581人に達し、9週ぶりに警報レベルを上回りました。県によりますと2月22日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者は前の週から256人増えて1581人となりました。定点調査による1医療機関あたりの患者は県全体で33．64人となり、2025年の年末以来、警報基準の30人を9週ぶりに上回りました。保健所管内別では金沢市の45.38人を最