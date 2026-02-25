グレンは「これまでに50作品以上」の日本アニメを見ているという(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体でアメリカチームの金メダルに貢献したアンバー・グレン。続く女子シングルでもメダル獲得が有力視されながら、最終順位を5位で終えた。ショートプログラム（SP）でジャンプのミスもあり上位には食い込めず、キス＆クライでは悔しさから涙を浮かべていた。【動画】ミサミサのセーターで登場！アニメへ