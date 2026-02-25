全国で自治体のホームページが閲覧できないトラブルが発生しています。石川県内でも、野々市市や珠洲市など複数の自治体のホームページがエラー表示となり、復旧作業が続いています。25日午後5時半現在、ホームページを閲覧できない自治体は、野々市市、珠洲市、内灘町、津幡町、穴水町で、閲覧しようとするとエラーメッセージが表示されます。いずれも閲覧できなくなったのは25日の午後からで、現時点で復旧のめどは立っていない