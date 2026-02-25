マイボイスコムは、9回目となる『味の好み』に関するインターネット調査を1月1日〜7日に実施した。好きな味や苦手な味、嗜好の変化などについて聞いた（調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）、調査時期：1月1日〜1月7日、回答者数：1万1224名）。好きな味は（複数回答）、「甘い」が46.6％、「薄い・あっさり」が40.6％、「さっぱり」「甘辛い」「スパイシー」「塩辛い