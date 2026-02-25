左から：「クリアクリーンNEXDENT」をPRするくわばたりえさん、おばたのお兄さん花王は、オーラルケアブランド「クリアクリーン」から、2月24日に「バタバタ磨きでも粒（清掃剤：顆粒A）でツルルン！花王『クリアクリーンNEXDENT』リニューアル発表会」を開催した。発表会では、「クリアクリーンNEXDENT」をリニューアルした背景について説明した他、3月5日から放映を開始する新TV−CM「バタバタ磨きに粒ラク」篇を公開した。また