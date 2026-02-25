カメラ・レンズメーカーのシグマは、農業の取り組みを開始し、具体的にコメづくりを行うと発表した。4月1日（予定）に「株式会社シグマ会津ファーム（Sigma Aizu Farm Corporation）」を立ち上げる。【番組カット】神明ホールディングス・藤尾益雄社長が語る羽野晶紀がパックごはんを味わう姿も同社の会津工場は、シグマ唯一の生産拠点で、「Made in Aizu, Japan」を世界に届ける原動力となっている。一方、日本各地と同様に