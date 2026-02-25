「6Pgreen（ロッピーグリーン）午後のひととき」雪印メグミルクは、好評を得ている「6P」シリーズから、チーズとえんどう豆たんぱく質を組み合わせた新商品「6Pgreen（ロッピーグリーン）午後のひととき」を3月1日から発売する。現在国内売上No.1（出典：インテージSRI＋チーズ市場2024年4月〜2025年3月 累計販売金額）チーズである「6Pチーズ」は、1954年の発売以来70年以上にわたり支持され、親から子どもへと受け継がれてきた。