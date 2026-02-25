「ペタグーグミ グレープ味」ノーベル製菓は、3月9日から、「ペタグーグミ グレープ味」をリニューアル発売する。「ペタグー」シリーズは、2019年10月に発売した「コーラ味」以降、“薄くて硬い”独自の食感が楽しめるハード系グミブランドとして支持され、さらに、多彩なフレーバー展開によって市場での存在感を高めてきた。今回のリニューアルでは、噛むほどに広がる濃厚な味わいを目指してアップグレードし、薄くて硬い噛みごた