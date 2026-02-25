激しくうなりながら押し寄せる濁流。被害を少しでも防ごうと扉を押さえる人の姿も見られます。豪雨に見舞われた南米ペルーやブラジルで多数の死者が出るなど大きな被害が出ています。被災地の1つ、ペルーのアレキパでは土砂崩れが発生。街をのみ込む濁流を前に、住民らはぼうぜんと立ち尽くしていました。住宅内にも浸水し、ひざ下辺りまで水につかった状態です。土砂災害により高速道路が封鎖された地域では、住民の一部が孤立。