「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２５日、鳴門）暖かかった初日とは一変し、冷たい雨の一日でしたが、女子の熱いレースは続いています。３日目は今井裕梨（４１）＝群馬・９２期・Ａ２＝選手を狙います。自身５回の優勝のうち２回がここ鳴門で優勝。今回はスーパーエース機を相棒に２日目??着と活躍。まさに鳴門とは相性抜群と言えるでしょう。プライベートでは鳴門入り直前に旦那さんの萬正嗣選手が下関