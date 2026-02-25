熊本市のプレミアム付き商品券をめぐり、鶴屋百貨店は、3月6日(金)と7日(土)に予定していた店頭販売を中止するとSNSで発表しました。 【写真を見る】鶴屋百貨店SNSより 「店頭販売中止のお知らせ」 熊本市のプレミアム付き商品券をめぐっては、一部の事業者が販売を始めていましたが、先着順での販売方法の他、熊本市民でなくても買うことができるため、購入できない市民が相次ぎ、不満の声が上がっていました。 こうした事態を