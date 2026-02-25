25日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台後半で取引された。午後5時現在は前日比19銭円高ドル安の1ドル＝155円91〜93銭。ユーロは05銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円93〜97銭。持ち高を調整するための円買いドル売りが先行した後、円を売る動きがあった。政府が日銀の審議委員に金融緩和を志向する「リフレ派」を選ぶ案を公表し、早期追加利上げの観測が後退した。市場では「売り買いが交錯している」（外為ブロ