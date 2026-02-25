25日午前、尾崎官房副長官が記者会見で明かしたのは、イランのテヘランで日本人1名が拘束されたという知らせでした。尾崎官房副長官：日本政府は、イランのテヘランで邦人1名が現地時間1月20日に現地当局に拘束されたことを確認しています。これについて、ロンドンに拠点を置くイラン・インターナショナルなどは、NHKのテヘラン支局長が2月24日までにイラン当局に拘束され、テヘラン北部にある「エビン刑務所」に収監されていると