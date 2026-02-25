サッカー元スペイン代表ＭＦシャビ・エルナンデス氏がモロッコ代表監督に就任する可能性があるという。スペインのスポーツ紙マルカが伝えている。報道によると、現在のワリド・レグラギ監督が解任される見通しが確定的。前回Ｗ杯でベスト４入りしながら今年のアフリカ杯で準優勝に終わったことで続投を疑問視する流れがあるという。これに替わる新指揮官としてシャビ氏が有力とされる。シャビ氏は２シーズン前までバルセロナ