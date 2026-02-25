山中竹春市長（資料写真）横浜市の山中竹春市長は２５日の定例会見で、ロシアがウクライナに侵攻してから４年が経過したことに「一日も早く戦争が終結し、平和な日が戻ることを祈る」と述べた。市はウクライナ南部オデーサ市と姉妹都市提携を結んでおり、同市内の保育園の復旧支援にも取り組んできた。山中市長は「これまで犠牲になった多くの方々に改めて哀悼の意を表したい」としつつ、横浜市内に約１００人いるという同国