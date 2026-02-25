茨城県土浦市にある「新治ショッピングセンターさん・あぴお」は、1993年に開業した大型商業施設だ。かつて40店舗ほどが入っていたが、現在は4店舗のみ。館内のいたるところが立ち入り禁止になっている。なぜこの施設は衰退してしまったのか。ライターの坪川うたさんが現地からリポートする――。（前編／全2回）■店舗が激減、館内の至るところが立ち入り禁止開くことのないシャッター。むき出しのまま、ガランとした空き区画。撤