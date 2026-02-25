不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は2026年2月19日、「2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した！住みたい街ランキング 首都圏版」を発表した。調査期間は2025年1月1日〜12月31日、調査対象はLIFULL HOME'Sに掲載された賃貸物件および購入物件、調査方法は物件への問合せ数を駅別に集計したもの。対象エリアは東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県。「2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した！住みたい街ランキング 首都圏版」ア