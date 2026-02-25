阪神は２５日に沖縄・宜野座キャンプを打ち上げた。約１か月間の南国での土台づくりを終えた藤川球児監督（４５）は「非常に順調でいい練習メニューの消化ができましたし。選手たちがベンチの背もたれに背中をつけない、前向きな姿勢でというところは一貫していましたね」と充実感を漂わせた。指揮官が?没頭??黙って積む?をテーマに掲げたキャンプのＭＶＰには異例の９人が選ばれた。投手からは石黒、木下、伊原を選出し、「非