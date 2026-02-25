神童が天敵セレブに?金言?を送った。ＷＢＣ世界バンタム級２位・那須川天心（２７＝帝拳）が、４月１１日に両国国技館で同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５＝メキシコ）と同級挑戦者決定戦を行うことが発表された。那須川は?幻の１敗?を喫した元５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４８＝米国）が現役復帰を表明したことに言及した。昨年１１月に同級王者・井上拓真（大橋）に挑戦して初黒星を喫して以来の再起