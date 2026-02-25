バブル崩壊後、日本人の実質賃金がほぼ上がらないのはなぜか。背景には、長らくベースアップが凍結されたことがあるという。河野龍太郎、唐鎌大輔が書いた『世界経済の死角』よりその背景を読み解く――。※本稿は、河野龍太郎、唐鎌大輔『世界経済の死角』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／masamasa3※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／masamasa3■あなたの給料が増えない本当の理由【唐鎌大輔（