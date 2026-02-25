ことし初めてとなるクルーズ船が25日、金沢港に入港しました。インバウンドが増加する一方で、交通機関や街なかの混雑対策にもさまざまな対策が取られていました。重盛 友登 記者：「あちらに見える巨大なクルーズ船『レガッタ号』が、金沢港にお目見えしました。金沢港への寄港は今年初、第一号となります」全長約180メートル、700人近くの乗客を乗せたアメリカのクルーズ船「レガッタ号」。ことし金沢港