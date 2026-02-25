森が勝ち越し弾、西武は若手野手が猛アピール「2026球春みやざきベースボールゲームズ」2試合が25日に行われ、オリックスはSOKKENスタジアムでロッテに6-1で快勝。西武はサンマリンスタジアムで韓国・斗山ベアーズに6-3で勝利した。オリックス先発の山岡泰輔投手は3回2安打1失点と試合をつくった。2番手の山下舜平大投手も2回2/3を1安打無失点と好投し、2回以降は相手打線に反撃を許さなかった。打線は1回に西川龍馬外野手の先