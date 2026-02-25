不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は2026年2月19日、「2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した! 住みたい街ランキング 中部圏版」を発表した。本調査は2025年1月1日〜12月31日の期間、LIFULL HOME'Sに掲載された賃貸物件および購入物件への問合せ数を駅別に集計したもの。対象エリアは愛知県、岐阜県、三重県。「2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した! 住みたい街ランキング 中部圏版」アンケートではなく実際の問合せ数を