韓国女子フィギュアスケート選手のイ・ヘインと、アメリカ男子フィギュア選手であり世界ランキング1位のイリア・マリニンに熱愛説が浮上した。最近、海外のスポーツメディアは、両選手が「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」の期間中に親密な関係に発展したという推測が出ていると報じた。【話題】イ・ヘイン、韓国フィギュア界を騒がせたスキャンダル熱愛説の発端となったのは、SNSで捉えられた2人の交流だ。お互いの投稿