BTSのワールドツアー「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」の韓国公演（4/11）、日本公演（4/17・18）が、全国の映画館でライブビューイングされることが決定した。BTSが2022年にラスベガスで幕を閉じたツアー以来、約4年ぶりとなる大規模公園は、韓国・高陽総合運動場公演を皮切りに、南米、北米、欧州、アジアなどを2026年から2027年にかけて巡る。【写真】雰囲気激変 BTS7人の最新ショット世界中から注目を集める本ツアーより、4