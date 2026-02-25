５人組ヒップホップグループ「ＲＩＰＳＬＹＭＥ」のＩＬＭＡＲＩ（イルマリ）とＳＵが２５日、都内で映画「ＲＩＰＳＬＹＭＥＴＨＥＭＯＶＩＥ―２５ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＧＲＥＡＴＥＳＴＭＥＭＯＲＹ―」（３月６日公開、金井紘監督）の舞台あいさつ付き上映会に出席した。今年３月にデビュー２５周年を迎え、活動休止を予定しているグループの歴史をたどったドキュメンタリー。劇中では５人で箱根旅行