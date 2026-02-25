三川町のコインランドリーやショッピングセンター、それに遊佐町の神社に侵入し火を付けたとして放火の罪などに問われた男の裁判で、山形地方裁判所鶴岡支部は拘禁刑3年6か月の実刑判決を言い渡しました。非現住建造物等放火や器物損壊などの罪に問われたのは、本籍が富山県で住所不定・無職の田村寛之被告（55）です。判決によりますと田村被告は2025年8月27日、三川町横山のコインランドリーに侵入して乾燥機