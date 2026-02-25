国公立大学の2次試験の前期日程が、25日から全国一斉に始まりました。山形県内では、山形大学など4つの大学で受験生が試験に臨みました。小坂憲央アナウンサー「受験生が次々と会場へ向かっていきます。付き添いの保護者から最後の激励を受ける受験生の姿も見られます」山形県内では25日、山形大学、県立保健医療大学、県立米沢栄養大学、東北農林専門職大学で、2次試験の前期日程が始まりました。小坂アナ「どちらから？」