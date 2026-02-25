最新の「住みたい街ランキング」。躍進したのが、「千葉県・船橋」です。駅前のタワーマンションは、最高で7億円。強気な価格の背景は？「住みたい街ランキング、1位は横浜です」きょう発表された関東の住みたい街ランキング。「横浜」「大宮」「吉祥寺」など常連がランクインするなか、注目を集めたのが千葉県の「船橋」です。東京駅から最短で25分の船橋が、今回12位に躍進したのです。人気になった背景には、ある法則が…SUUMO